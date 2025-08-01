Пенсионеры получат льготное санаторно-курортное лечение в 2025 году

В 2025 году в России определенные категории пенсионеров имеют право на льготное санаторно-курортное лечение. Сенатор Ольга Епифанова, возглавляющая Социал-демократический союз женщин России, сообщила «Газете.Ru», что в первую очередь это касается федеральных льготников, таких как инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий, а также семьи погибших военнослужащих.

Епифанова отметила, что во многих регионах оказывается дополнительная поддержка неработающим пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60), особенно при наличии медицинских показаний.

В качестве примера она привела Москву, где такие граждане имеют возможность бесплатной поездки в санаторий с оплатой проезда в оба конца. По ее словам, путевку можно получить раз в год, подав заявление через портал «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ.

Для этого требуется медицинская справка по форме 070/у, которую оформляет лечащий врач. Сенатор подчеркнула, что все эти меры закреплены на федеральном уровне в рамках набора социальных услуг и для оформления необходимо сначала обратиться к врачу, который оценивает состояние здоровья и определяет необходимость санаторного лечения.

В случае положительного решения заполняется специальная форма, подается заявление, и пенсионера ставят в очередь. Епифанова также уточнила, что если поездка не состоялась, вся сумма компенсации возвращается в Социальный фонд.

По ее словам, наиболее популярными направлениями для отдыха и лечения остаются Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Крым и Краснодарский край.

Она отметила, что в этих регионах функционируют как крупные современные здравницы, так и более доступные по цене санатории с программами продолжительностью от двух до шести недель.

Епифанова заключила, что большинство этих учреждений оборудованы всем необходимым для пожилых людей и предлагают лечение по различным медицинским направлениям, начиная от сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ранее сообщалось, что более 80% украинских пенсионеров находятся за чертой бедности.