Пенсионеры теряют деньги только из-за одного пропущенного заявления: что нужно сделать

Некоторые пенсионные доплаты в России до сих пор не назначаются автоматически, и граждане могут лишиться части выплат при отсутствии заявления. Факт об актуальных правилах оформления сообщил 17 ноября член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин, сообщает газета « Известия ».

С 2025 года в автоматическом порядке индексируются несколько категорий выплат, включая доплату в размере ₽1200 для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, социальную доплату до прожиточного минимума, «северные» коэффициенты при переезде и доплату за сельский стаж. Об этом сообщил Тумин.

При этом ряд мер поддержки предоставляется только после подачи заявления. В их числе доплаты на иждивенцев — до ₽2969 на каждого нетрудоспособного члена семьи, а также субсидии на оплату ЖКУ, если расходы превышают норматив. Факт о действии этих условий подтвердил Тумин.

Он уточнил, что порог расходов на коммунальные услуги составляет 22% дохода семьи, однако в Москве действует диапазон от 3% до 10%. Такое пояснение Тумин дал агентству «Прайм».

Заявление требуется и для получения единовременной выплаты накопительной части пенсии, если ее пожизненный размер не превышает ₽1525 в месяц. Для проверки всех возможных мер поддержки эксперт рекомендует пользоваться порталом госуслуг, официальными сайтами администраций, сервисом ЕГИССО или обращаться в МФЦ и отделения Социального фонда. Это отметил Тумин.

Он добавил, что регионы устанавливают собственные льготы: в Санкт-Петербурге действует скидка 50% на коммунальные услуги для жителей с большим стажем, одинокие пенсионеры Москвы освобождены от оплаты вывоза мусора, а в Подмосковье предусмотрена компенсация до ₽80 000 за установку газового оборудования. Также с 2024 года отменена комиссия за оплату ЖКУ для всех льготников.

