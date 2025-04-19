Пенсионную систему предложили пересмотреть без повышения возраста

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов уверен, что можно повысить эффективность пенсионной системы России без увеличения пенсионного возраста. Ключ к решению проблемы лежит в усилении накопительных механизмов, привязанных к трудовой деятельности каждого гражданина, рассказал парламентарий в интервью ТАСС.

Как отметил депутат, если прирост населения перестанет компенсировать старение, в пенсионной системе может нарушиться баланс между числом плательщиков и получателей пенсий. При текущих демографических трендах к 2040 году на одного пенсионера будет приходиться только один работающий человек. Это создает серьезные риски для распределительной модели, где выплаты финансируются за счет текущих страховых взносов.

«Даже при условии полной собираемости страховых взносов сумма выплат сократится, если доля занятых в экономике будет снижаться», — заявил Гаврилов.

Он предложил пересмотреть саму концепцию пенсионного обеспечения. В частности, депутат выступает за усиление накопительных механизмов, связанных с трудовой историей каждого человека, или переход к гибридной системе.

По его мнению, даже без повышения пенсионного возраста государство может влиять на поведение граждан через стимулирующие механизмы. Например, система надбавок за более поздний выход на пенсию уже существует, но ее потенциал пока недостаточно задействован.

Ранее директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова рассказала, кто рискует лишиться страховой пенсии.