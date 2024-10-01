Пенсионные выплаты россиян проиндексируют на 7,3%

С 1 января 2025 года пенсии российских пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Государственной думы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.

После Нового года повышенные выплаты будут получать как работающие, так и неработающие пенсионеры, добавила она.

Некоторые пожилые россияне получат повышенные выплаты уже в декабре этого года. Речь идет о пособиях за праздничные дни в январе 2025 года.

В 2026 году власти планируют проиндексировать пенсии два раза. Первая индексация будет проведена с 1 февраля, а вторая – с 1 апреля.

Ранее сообщалось о том, что пенсионеры в Подмосковье автоматически получили увеличенную доплату к пенсии.