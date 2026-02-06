Пенсионный экватор: в каких регионах пенсии уже перешагнули за 30 тысяч рублей

Согласно актуальным данным Социального фонда России, в десяти субъектах Российской Федерации средний размер пенсионных выплат превысил отметку в 30 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия приближается к 39 тысячам рублей. Помимо Чукотки, в список регионов с наиболее высокими пенсионными обеспечениями вошли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, а также Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Показатели в этих регионах варьируются от 30,3 до 35,9 тысячи рублей.

По информации фонда, на территории страны зарегистрировано свыше 40,5 миллиона пенсионеров. Общероссийский средний размер пенсии в декабре 2025 года составил 23,5 тысячи рублей. При этом средняя выплата для работающих пенсионеров оказалась ниже — 21,4 тысячи рублей, а для неработающих — чуть выше, почти 24 тысячи рублей.

