Пенсионный возраст в Чехии повысили до 67 лет

Возраст ухода на пенсию в Чехии постепенно будут повышать до 67 лет. Соответствующую пенсионную реформу подписал президент страны Петр Павел, сообщило издание České noviny со ссылкой на его администрацию.

Помимо повышения возраста ухода на заслуженный отдых, пенсионная реформа предполагает сокращение вновь назначаемых пенсионных выплат.

В процессе подготовки реформы правительство учитывало прогнозы демографов и экономистов, по мнению которых нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка финансирования.

Также определен круг граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию без снижения размера пенсионных выплат. Это представители профессий четвертой категории риска (например, работники на вредных производствах, горноспасатели, сотрудники полицейских спецподразделений, трубочисты и ряд других). Они получат право уходить на заслуженный отдых на пенсию на пять лет раньше остальных.

Ранее сообщалось о том, что поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновлены.