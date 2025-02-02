Пентагон назвал женщину-пилота, погибшую в катастрофе над Вашингтоном

Ребекка М. Лобак, капитан, была одним из трёх членов экипажа военного вертолта, который столкнулся с пассажирским самолётом над рекой Потомак 29 января. Об этом стало известно вчера, 1 февраля, из заявления Министерства обороны США.

Отметим, что все последние дни с момента катастрофы над Потомаком американское министерство отказывалось называть имя третьего члена экипажа, ссылаясь на якобы имеющуюся просьбу от членов семьи.

В ночь на четверг, 30 января, у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших после столкновения воздушных суден нет. По его мнению, вертолет, который врезался в авиалайнер, совершавший посадку в аэропорту Вашингтона, летел по неправильной траектории.

Как ранее сообщило NBC, один из диспетчеров в день авиакатастрофы в США завершил свою смену раньше.