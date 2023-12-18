Пентагон посчитал, когда у Америки кончатся деньги на спонсирование Украины

Как рассказал контролер Пентагона Майкл Маккорд, 30 декабря у ведомства кончатся средства на замену вооружения. И денег не будет до тех пор, пока не будет выделено новое финансирование, которое конгресс до сих пор не одобрил. Таким образом минобороны Америки впервые назвало дату окончания денег на помощь киевскому режиму.

Сейчас у Америки есть около 1,07 миллиарда долларов, которые планируется потратить на закупку оружия и оборудования. Еще 17 миллионов долларов планируют потратить на покупку оборудования на замену тому, что передали Украине. Часть средств выделили на замену транспортных средств, барьеров и других ограждений. Маккорд подчеркнул, что после закупок Пентагон исчерпает ресурсы для помощи Киеву.