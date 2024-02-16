Пентагон считает Авдеевку началом поражения украинской армии

Представительница Пентагона сообщила, что происходящее сейчас в Авдеевке может стать первым в череде поражений ВСУ. Подробности рассказало РИА Новости .

Чиновница отметила, что у украинской армии заканчиваются важные стратегические запасы, особенно остро ощущается нехватка боеприпасов. По ее словам, ситуация в Авдеевке показывает, к чему может прийти конфликт для Украины, если Америка не даст Киеву дополнительные средства. Представительница Пентагона подчеркнула, что дальше будут появляться и другие локации на линии столкновения, где украинские военные останутся без ресурсов.

По утверждениям чиновницы, Америка и Европа понимают, насколько необходимы ВСУ 60 миллиардов долларов, вопрос выделения которых «застрял» в американском конгрессе. Она отметила, что без этих денег шансов противостоять России у Украины нет, при этом «ставки высоки».

Сейчас украинские войска уже начали покидать свои посты в районе Авдеевки. Сами военные понимают, что сдача города – вопрос времени.