Пентагон уверен, что Украина сможет продолжить бои зимой

Глава Пентагона Ллойд Остин уверен, что у Украины есть ресурсы для продолжения боев зимой. Об этом сообщает РИА Новости .

Остин прибыл в Киев с официальным визитом, он уже успел встретиться с президентом Зеленским и заверить его в военной поддержке со стороны США. На пресс-конференции после встречи глава Пентагона заверил, что украинские войска обладают всеми необходимыми средствами для продолжения боевых действий этой зимой и даже могут добиться успеха.

Также Остин рассказал о готовящемся пакете военной помощи. По его словам, сумма новой поддержки составил 100 миллионов долларов.