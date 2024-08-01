Пентагон: в США готовы пересмотреть ограничения в объемах своего ядерного оружия

Вопрос о его использовании уже поднимался ранее главами и министерствами различных государств. На этот раз заявление о ядерном оружии поступило от штаб-квартиры Минобороны США.

Как пишет РИА Новости, в Соединенных Штатах Америки посчитали необходимым готовиться к развитию событий, при которых полностью исчезнут какие-либо ограничения на арсеналы ядерного вооружения. Таким образом, в США допускают возможность того, что они могут изменить объемы и условия размещения своего ядерного арсенала в определенном случае.

Это произойдет, если КНДР, КНР и РФ «не изменят политику в данной сфере». К слову, ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о приведении российских ядерных сил в полную боевую готовность.