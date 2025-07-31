Перебои с интернетом в Крыму: как это повлияет на отдых российских туристов

Крымские операторы связи предупредили о возможных кратковременных перебоях в работе мобильного интернета. Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов рассказал gazetametro.ru, как это отразится на отдыхающих.

Крупнейший провайдер полуострова заявил, что проблемы могут затронуть всех операторов, но сроки не уточнил. Причинами ограничений назвали требования безопасности. Сбои фиксируются с утра 31 июля, но сотовая связь и проводной интернет работают стабильно.

По данным Downdetector.su, жалобы поступают из Феодосии, Евпатории, Симферополя и других городов. Власти пока не вводили особых мер и не комментируют ситуацию.

Артур Абдюханов считает, что временные неполадки не отпугнут туристов. Он также отметил, что абоненты могут обратиться к своему оператору для оперативного решения проблем. Пока спрос на крымские курорты остается высоким.

«Кратковременные перебои со связью не влияют на спрос и туристический поток, этот фактор недостаточно значимый для туристов, чтобы отменять свой долгожданный отпуск на море», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что со сбоями с мобильным интернетом столкнулись жители сибирского региона. Власти пояснили причины.