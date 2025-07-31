Власти объяснили причины замедления мобильного интернета

Жители Кузбасса получили официальные разъяснения о причинах замедления мобильного интернета в регионе, передает sibdepo.ru. Министерство цифрового развития и связи Кузбасса ответило на самые острые вопросы, волнующие абонентов сотовых операторов.

Многие пользователи напрямую обращались к главе региона Илье Середюку с просьбой прояснить ситуацию с мобильным интернетом, который попал под ограничения 31 июля. Особенно кузбассовцев интересовало, в каких именно районах ожидается ухудшение связи и будут ли пересмотрены тарифы.

«Так как временные ограничения на работу мобильного интернета введены для повышения уровня безопасности, указать конкретные районы области, где будут вводиться ограничения, не представляется возможным», — сообщили в Минцифры Кузбасса.

Что касается стоимости услуг связи, операторы рассмотрят возможность корректировки тарифов только в случае длительного отсутствия связи и исключительно в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что на Урале отключили мобильный интернет и связь в крупных городах.