Перечислены главные симптомы остеоартроза

Врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков рассказал URA.RU, как распознать остеоартроз, и что приводит к развитию этого недуга.

Специалист напомнил, что боль в теле терпеть нельзя: болезненные ощущения в суставах могут стать причиной остеоартроза. Также к этой неприятности ведет снижение подвижности суставов. Как правило, проблему встречают у людей старше 60 лет, но сейчас болезни «молодеют».

«Без правильной терапии патологической процесс может распространиться на окружающие структуры сустава: мышцы, связки, капсулу сустава», — говорит Аржаков.

Игнорирование болезни может привести к деформации и ограничению подвижности суставов.

Остеоартроз, по словам врача, затрагивает людей при генетической предрасположенности, а также ряде факторов риска. Среди них: возраст, женский пол, высокая нагрузка на суставы (поднятие тяжести, каблуки). Помочь справиться с заболеванием поможет грамотная терапия, которую продумывают в больнице на консультациях.

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