Перед домом 102-летнего ветерана в Москве провели импровизированный парад

Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве ансамбль инженерных войск Вооруженных сил РФ провел импровизированный парад и выступление перед домом 102-летнего генерал-лейтенанта инженерных войск Олега Кулабухова.

Перед домом, где живет ветеран, проехали образцы современной военной техники и прошагали маршем военнослужащие Военно-инженерной академии и кадеты.

Также перед Олегом Кулабуховым выступил ансамбль саперов.

Начальник штаба инженерных войск Московской области РФ в отставке Алексей Шустов вручил ветерану именные золотые часы.

Ранее сообщалось о том, что Пушкинский округ отметил День Победы необычным парадом.