Перед домом 102-летнего ветерана в Москве провели импровизированный парад
В Москве перед домом 102-летнего ветерана провели парад
Фото: [pxhere.com]
В Москве ансамбль инженерных войск Вооруженных сил РФ провел импровизированный парад и выступление перед домом 102-летнего генерал-лейтенанта инженерных войск Олега Кулабухова.
Об этом сообщает РИА Новости.
Перед домом, где живет ветеран, проехали образцы современной военной техники и прошагали маршем военнослужащие Военно-инженерной академии и кадеты.
Также перед Олегом Кулабуховым выступил ансамбль саперов.
Начальник штаба инженерных войск Московской области РФ в отставке Алексей Шустов вручил ветерану именные золотые часы.
Ранее сообщалось о том, что Пушкинский округ отметил День Победы необычным парадом.