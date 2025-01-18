Перед гибелью Тиммы Седокова изменила ему с футболистом Кокориным

Певица Анна Седокова, по словам светского блогера Антона Суворкина, изменила своему бывшему супругу, баскетболисту Янису Тимме, с российским футболистом Александром Кокориным, который выступает за кипрский «Арис», во время съемок шоу «Выжить в Дубае». Об этом Антон Суворкин рассказал в новом выпуске своего YouTube-шоу Anton S. Live.

Суворкин отметил, что сведения, которые он предоставил, абсолютно достоверны и получены от тех, кто непосредственно находился у камер. По его словам, Седокова просила удалить эту часть записи, чтобы она не стала известна широкой публике.

«Хотите знать, с кем спала Анна Седокова на шоу „Выжить в Дубае“? <…> Аня спала с Кокориным. Я не знаю, спит ли сейчас с футболистом Кокориным Анна Седокова, но на тот момент, буквально полгода назад, она спала», — отметил он.

В ночь после дня рождения Анны Седоковой, 17 декабря 2024 года, не стало Яниса Тиммы. Его тело обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В декабре Седокова и Тимма официально расторгли брак. Их отношения начались в 2020 году. Артистка признавалась, что уже давно хотела завершить их. По её словам, отношения с Тиммой себя исчерпали. После расставания молодой человек находился в подавленном состоянии.

Ранее сестра Яниса Тиммы рассказала о миллионах, которые он задолжал Седоковой перед смертью.