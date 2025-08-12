Перед приездом Путина и Трампа власти Аляски объявили эвакуацию

Власти города Джуно на Аляске объявили добровольную эвакуацию для жителей районов, прилегающих к леднику Менденхолл. Об этом со ссылкой на Alaska Beacon сообщает VSE42.Ru .

Причина эвакуации — угроза ледникового прорывного паводка, который может произойти в ближайшие дни. Уровень воды в приледниковом озере уже превысил отметку ледяной дамбы, создавая реальную опасность для населенных пунктов.

20-километровый ледник Менденхолл расположен всего в 19 километрах от центра Джуно. В прошлом году аналогичный паводок повредил 290 жилых домов в долине. Местные власти призывают жителей не игнорировать предупреждения и заранее покинуть опасную зону.

В СМИ считают, что это не создает рисков для запланированной на 15 августа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться на Аляске. Природный катаклизм может повлиять на логистику, но вряд ли сорвет переговоры. К тому же, их проведут в Анкоридже: это почти в тысяче километров от Джуно.

