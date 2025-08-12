Зеленский не примет участия в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет без участия Владимира Зеленского — источники подтвердили, что украинского лидера не ожидают на переговорах. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске. По данным информированных источников, его приглашение на переговоры не рассматривалось.

Основной темой саммита станет обсуждение путей урегулирования украинского кризиса. Однако, как отмечают эксперты, отсутствие Зеленского может свидетельствовать о том, что стороны намерены вести диалог без посредников.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры сосредоточатся на поиске долгосрочного мирного решения. В Кремле выразили надежду, что следующая встреча глав государств состоится уже на российской территории.

Американская сторона, по данным источников, не видит необходимости в участии украинского президента и не намерена препятствовать возможным позитивным результатам встречи Путина и Трампа.

Ранее сообщалось о том, что в Британии призвали арестовать Путина, как только он прибудет на Аляску.