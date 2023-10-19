Передачу сельхозтехники в лизинг в Московской области планируют роботизировать

В Подмосковье работают над эксклюзивным проектом по роботизации процесса передачи в лизинг сельхозтехники. Об этом в интервью Интерфакс рассказал курирующий областной Минсельхозпрод зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

«Раньше это занимало примерно 3-4 месяца, требовалось подавать бумажные документы. Теперь мы планируем сократить срок принятия решения до нескольких часов, в среднем получить субсидию аграрий сможет за 14 дней», — уточнил Филимонов.

По его словам, в работе над проектом также задействовано АО «Росагролизинг». В рамках его реализации планируют упростить технический процесс подачи заявки на субсидию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.