Передавшие полицейским взятку на 2,6 млн руб. туляки предстанут перед судом

В Туле на скамью подсудимых отправят троих подельников, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на местную прокуратуру.

Туляки в возрасте от 34 до 42 лет с октября 2020-го по ноябрь 2022-го забирали солидные суммы от организаторов азартных игр в Алексине. Часть средств передали правоохранителям Алексинского МВД за покровительство нелегального бизнеса. Силовикам, по данным следствия, вручили не меньше 2,6 миллиона рублей.

Прокуратура отметила, что была собрана доказательная база и достаточно материала для передачи в Алексинский межрайонный суд Тульской области.

Отмечается, что получатели взятки уже наказаны. Они получили реальные сроки и дополнительные ограничения.

Ранее сообщалось, что в налоговых учреждениях Салехарда и Нового Уренгоя прошли обыски в рамках дела о коррупции.