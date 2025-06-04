Уроженец Великобритании на своем YouTube-канале Moscow Uncut поделился впечатлениями о жизни в Москве и развеял популярные на Западе стереотипы о России. Об этом пишет РИА Новости.

Первое потрясение ждало иностранца на Красной площади. Вместо «нищей и опасной» страны он увидел современный мегаполис с роскошными автомобилями, заполненными ресторанами и оживленными улицами. По оценке британца, Москва богаче и активнее Эдинбурга.

Особенно автора ролика удивила безопасность: люди свободно пользуются телефонами на улицах, чего не позволишь себе во многих западных городах из-за воровства.

Культурный шок вызвало и отношение к истории. Британца поразило, что в России до сих пор живут свидетели войны, которые передают память поколениям в рамках школьных экскурсий у мемориалов.

Таким образом, многие стереотипы и мифы, выдуманные Западом, развеялись. Блогер отметил, что лучше один раз увидеть Москву и Россию в целом, чтобы сделать свои выводы.

Ранее сообщалось, что журналист NYT из США горько поплатился за поддержку России.