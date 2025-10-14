Итальянский историк Андреа Лучиди, получивший российское гражданство в январе 2024 года, уже три года работает военным корреспондентом в Луганске. Его историю публикует KP.RU.

Исследователь, изучавший историю в университетах Пизы, Болоньи и немецкого Билефельда, прошел уникальный путь от специалиста по иностранным формированиям СС до шеф-редактора итальянской редакции International Reporters. Его интерес к Донбассу возник еще в 2015 году, когда он заметил схожесть пропагандистских методов нацистов и современных украинских националистических подразделений.

Лучиди в беседе с журналистами опровергает миф о России как о закрытой стране для западных журналистов. По его словам, получение аккредитации для работы в зоне СВО доступно даже гражданам стран НАТО, а среди его коллег были репортеры из Германии, Турции, Индии и даже стран Южной Америки. Ключевым правилом безопасности в зоне боевых действий он называет беспрекословное подчинение командирам, которые обладают полной информацией об обстановке.

Особую ценность представляют наблюдения Лучиди о состоянии итальянской армии, в ВДВ которой он служил два года. По его оценке, итальянские вооруженные силы не готовы к конфликту с Россией, а общество не воспримет возможные потери. Он напоминает, что за всю историю НАТО альянс никогда не сталкивался с полномасштабным противостоянием с регулярной армией, обладающей развитыми видами вооружений.

При этом Лучиди уверен, что после завершения украинского конфликта Италия будет одной из первых стран, стремящихся нормализовать отношения с Москвой, поскольку экономическое сотрудничество взаимовыгодно, а поиск замены российскому сырью в других странах обходится в 3-5 раз дороже.

Сам историк намерен дальше следовать своему выбору, надеясь, что страны Запада все-таки опомнятся, а конфликт придет к логическому завершению.

