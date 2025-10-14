Семейный подвиг на фронте: братья-штурмовики за одну операцию заняли опорник ВСУ
RT: братья-штурмовики уничтожили опорник ВСУ с помощью мешка взрывчатки
Братья-штурмовики с позывными Шум и Клиника из 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» успешно выполнили свою первую боевую задачу на Южно-Донецком направлении фронта. Об истории узнал канал RT.
В ходе февральской операции 2025 года штурмовикам была поставлена задача по захвату укрепленной позиции противника в лесопосадке. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, бойцы применили нестандартное решение — заложили гранату между бревнами блиндажа, а в образовавшийся пролом опустили целый мешок взрывчатки. Мощный взрыв полностью уничтожил укрепление, лишив противника возможности продолжать сопротивление.
После разрушения опорного пункта братья провели переговоры с уцелевшими украинскими военнослужащими, в результате которых один из солдат ВСУ добровольно сдался в плен. Всего в ходе операции было нейтрализовано трое противников.
Бойцы отметили, что всю жизнь действуют вместе, а традиция службы в их семье продолжается — все братья и племянники также отправились на фронт. Примечательно, что это была первая боевая задача Шума и Клиники.
