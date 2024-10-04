Переехавший в США Леонтьев впервые за три года выступит в России

Исполнитель Валерий Леонтьев три года зимовал в Майями у супруги, буквально пропав из поля зрения поклонников. Однако как пишет KP.RU , в скором времени артист собирается приехать в Россию и выйти на сцену.

До отъезда из России Леонтьев активно работал в Москве и занимал престижные места в популярных шоу. Осенью 2021-го был в жюри «Голоса. 60+», участвовал в «Песне года» и других ключевых музыкальных программах. Однако после переезда певец даже не давал интервью, оставив поклонникам и коллегам множество вопросов.

Собственные источники «Комсомолки» отмечают, что Лентьев в ближайшие дни приедет в Москву из солнечного Майями. У него запланировано минимум три концерта. Плюс ко всему, 8 и 9 ноября артист появится на юбилейных мероприятиях Игоря Крутого на Live Арене. А в новогоднюю ночь звезда уедет в ОАЭ на новогоднюю гала-ночь. Вероятно, звезда решила подзаработать под конец года.

Если концерты частные, то Леонтьев получит не меньше шести млн рублей. На праздники ценник традиционно растет до 10 млн рублей. Не исключают, что после приезда в Россию Валерия Леонтьева будет видно чаще, а после он снова уедет в США. Впрочем, сама звезда об этом не распространяется.

Ранее сообщалось, что известная артистка высказалась о возможном завершении карьеры Леонтьева.