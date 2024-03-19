Певица Валерия высказалась о завершении карьеры Леонтьева

Исполнительница Велерия рассказала в интервью интернет-изданию «Ямал-Медиа» , как относится к народному артисту Валерию Леонтьеву, и что думает о завершении карьеры легенды.

75-летний Валерий Леонтьев радовал публику своим творчеством десятилетия. Целые поколения знают песни «Вернисаж», «Полет на дельтаплане Казанова», «Каждый хочет любить» и многие другие. Однако певец решил завершить творческий путь, причем без прощального тура.

Хотя новости расстроили многих поклонников, коллеги понимают Леонтьева и поддерживают его решение. Среди них и певица Валерия, которая давно прониклась к певцу уважением. По ее словам, Валерий Леонтьев является совершенно уникальным артистом.

«Он был первым артистом, который стал танцевать на сцене, который стал делать шоу, который носил очень нестандартные, экстравагантные костюмы. <...> Про него просто легенды слагаются, какой он на гастролях — он всегда с собой возил чемоданы книг, он очень много читает и всегда это делал. Никогда не был замешан ни в каких скандалах, сплетнях, историях. Для меня этот человек — самый настоящий ориентир, такой, каким должен быть артист. А то, как он выглядит, это просто... Мне кажется, он для всех мужчин должен быть просто флагманом»

Отметим, что сам Валерий Леонтьев называет причиной завершения карьеры возраст. Перспектива зарабатывания денег на прощальном туре и дальнейшие доходы его больше не слишком волнуют.

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