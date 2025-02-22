Переехавшую из США в Подмосковье американскую семью развели на около 5 млн рублей

Семья Лео и Шантель Хэер, прибывшая в Россию из США, понесла значительные финансовые потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на Анатолия Коровина, возглавляющего межрегиональную общественную организацию по защите прав потребителей «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг». По информации, предоставленной Коровиным, ущерб семьи Хэер составил около 5 млн рублей.

В августе прошлого года Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации, рассказала, что семья из Соединённых Штатов Америки решила переехать в Россию и обосноваться здесь на постоянное место жительства. Лео и Шантель Хэер родились и долгое время проживали в Нью-Йорке. Они являются приверженцами христианской веры, у них трое детей. Сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области выдали им документы, подтверждающие предоставление временного убежища.

«Они поселились в Подмосковье у знакомого, который является пастором-баптистом… (Он) заявил, что у него сын занимается бизнесом каким-то инвестиционным, то есть ему деньги дают в рост. Он предложил американцам тоже обратиться к нему», — рассказал Коровин.

Он рассказал, что супруги Хэер передали молодому человеку примерно 5 миллионов рублей в долларах и биткоинах. Взамен они получили расписку, в которой были указаны только имена — Шантель и Лео.

«Их российские какие-то новые друзья подсказали, что необходимо обратиться тогда в полицию, если он деньги не отдает. Они 27 сентября (прошлого года -прим. ред.) обратились в УМВД по городскому округу Домодедово», — добавил общественник.

Знакомый американцев, как уточнил Коровин, уже возвратил 610 тыс рублей. Общественное объединение обратилось в средства массовой информации, и сейчас, по словам Коровина, проводится повторная проверка.

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