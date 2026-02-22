Переехавшую в Болгарию пенсионерку законно лишили накоплений на российских картах

История о том, как смена страны проживания привела к долгу перед государством, разыгралась с участием жительницы Эжвы. Переехав на постоянное место жительства в Болгарию, пенсионерка продолжала получать российские социальные выплаты, на которые уже не имела законного права. Как сообщает УФССП по Коми, после вмешательства суда и судебных приставов деньги были возвращены в бюджет.

Женщина ежемесячно получала выплату по инвалидности, а также имела право на единовременные выплаты по указам президента РФ. Однако после переезда в Болгарию эти поступления не прекратились. Ситуация вскрылась, когда Отделение Социального фонда России по Коми установило нарушение закона «О страховых пенсиях».

«Федеральный закон обязывает пенсионеров извещать фонд об обстоятельствах, которые влияют на размер социальных выплат. К таковым относится и смена места жительства», — пояснили в ведомстве.

В результате образовалась переплата в размере 106 тысяч рублей. Суд квалифицировал эту сумму как неосновательное обогащение и постановил взыскать ее с пенсионерки.

Несмотря на то что женщина проживала за границей, у нее остались счета в российских банках. Судебный пристав оперативно наложил на них арест. Узнав о возбуждении исполнительного производства, бывшая жительница Коми предпочла не затягивать процесс и полностью погасила задолженность. Таким образом, бюджетные средства, ушедшие за рубеж, благополучно вернулись обратно.

Ранее сообщалось, что блогер Лебедев удивился одной привычке европейских женщин.