Переход на российские аналоги: Эксперт объяснила, что изменится в России после очередных ограничений Microsoft

Компания Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к облачным подпискам со второго сентября. Об этом сообщила IT-компания «Софтлайн» в Telegram-канале со ссылкой на полученное письмо. Что это значит для российских пользователей и как решение корпорации отразится на работе компаний, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, Microsoft уже ограничивал подписку к облачным сервисам для российских пользователей. На практике это означало отключение доступа к некоторым сервисам для корпоративных клиентов.

«В ближайшие дни предстоит понять, какие именно сервисы будут отключены и для кого. Ограничение не коснется организаций, которые не попали под санкции. Например, социально значимых учреждений, таких как больницы», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Бастрыкина напомнила, что с 2022 года Microsoft периодически отключает доступы к облачным сервисам и большинство российских пользователей, особенно крупных корпоративных, уже подобрали российские аналоги этих сервисов, которые во многом не уступают продуктам от корпорации. Поэтому никаких катастрофических последствий не будет, это ожидаемые решения, подчеркнула специалист.

«Что касается вариантов обхода этого запрета, то здесь нужно в первую очередь понять, насколько это целесообразно. Частные пользователи находят варианты подключения и оплаты таких сервисов, если хотят продолжать использовать привычный продукт, но корпоративным клиентам удобнее один раз потратить некоторое время на перестройку бизнес-процессов и освоение российских аналогов, чем постоянно зависеть от новых ограничительных решений Microsoft», — заключила она.

Ранее специалист рассказала, могут ли повториться сбои в работе Telegram и WhatsApp.