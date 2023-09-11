Перехватывающие парковки обустроили в Подмосковье вблизи двух станций МЦД-4

Отстойно-разворотные площадки (ОРП) и перехватывающие парковки обустроили у станций МЦД-4 «Ольгино» и «Лесной городок» в Подмосковье.

Так, рядом со станцией «Ольгино» в Балашихе появилась ОРП для общественного транспорта на тридцать четыре машиноместа и перехватывающая парковка на шестьдесят машиномест. У станции «Лесной городок» в Одинцово обустроили перехватывающую парковку на девяносто машиномест, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Площадь новых ОРП составляет шестнадцать тысяч и пятьсот десять квадратных метров соответственно. Перехватывающие парковки и ОРП создадут комфортные условия для водителей и пассажиров восемнадцати автобусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии движения по МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный».