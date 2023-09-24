«Переломить себя так и не смог»: житель ДНР не смог взяться за оружие после пережитого шока

Для того, чтобы идти и сражаться за свободу и принципы, нужен особый склад характера. Иногда в жизни происходят настолько страшные, поразительные вещи, что даже самые сдержанные мужчины вдруг теряют над собой контроль.

Боец с позывным Татарин начинал свой воинский путь с ополчения в Донбассе. Один его знакомый и дальний родственник по имени Владимир тоже собирался встать под ружье и сражаться против нацизма. Однако он получил сильнейшую психологическую травму.

«Однажды мы с ним вместе отправились по делам и шли по улице мимо общежития, когда вдруг ударили ВСУ. Как раз в этот момент из подъезда выходила семья: молодые муж с женой и двое маленьких детей. Мина влетела в подъезд, упала прямо среди них. Представляете, что от них там осталось? Лучше не представляйте», — вздыхает Татарин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник вместе с Владимиром были неподалеку и успели среагировать на свист летящего снаряда — оба служили в армии, и вбитые там рефлексы дали о себе знать. Но спутник Татарина поднял голову, и вся эта трагедия произошла прямо у него перед глазами.

«В общем, у парня случился шок, и он потом в себя так и не смог прийти. Володя раньше со мной хотел идти сражаться, но все же переломить себя после этой семьи так и не смог. Он уехал в Липецк», — делится солдат.

Ранее мы рассказывали, за какое несдержанное обещание Татарин казнит себя уже несколько лет.