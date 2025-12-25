Поиграли и выкинули: в Клину хозяева бросили истощенного львенка с переломами

В приют для крупных кошек «Земля Прайда» в подмосковном Клину поступил экстренный вызов — на лечение привезли истощенного львенка со множественными травмами. REGIONS выяснил подробности этой истории.

По словам сотрудников, судьба малыша печально типична: животное несколько раз перепродавали как экзотическую «игрушку», пока последние владельцы, не справившись, не начали искать место, где бы ему помогли. Сейчас котенок находится в ветеринарной клинике, где врачи диагностировали у него переломы двух лап и тяжелые нарушения пищеварения. Однако главная тревога связана с анализом крови — результаты указывают на возможные серьезные системные заболевания, точный диагноз станет известен после дополнительных лабораторных исследований.

Отказ от такого питомца — не просто жестокость, но и прямая угроза его жизни, что и подтвердилось в случае со львенком. Волонтеры отмечают, что, несмотря на слабость и боль, малыш сохранил доверие к людям и пытается двигаться при их поддержке — это качество, которое не сломили предыдущие хозяева.

Сейчас жизнь льва зависит от двух факторов: результатов сложных анализов и ресурсов приюта. Для общественности эта ситуация — повод задуматься о реальной цене «престижного» питомца и о важности поддержки организаций, которые занимаются реабилитацией таких животных.

