Перемены в квитанциях и ЖКХ: что изменится с 1 марта в жизни россиян

С 1 марта 2026 года вступают в силу ключевые положения масштабной реформы жилищно-коммунального хозяйства, которые изменят порядок оплаты услуг, повысят прозрачность деятельности управляющих организаций и отрегулируют тарифы на обслуживание газового оборудования. Об этом пишет Life.ru

Наиболее заметным для всех жильцов станет введение единого обязательного платежного графика. Согласно новым правилам, квитанции за ЖКУ должны быть выставлены не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, а крайний срок их оплаты переносится с 10-го на 15-е число. Эти сроки, как подчеркивают юристы, носят императивный характер и не могут быть изменены договором или решением собрания собственников. Параллельно запускается глубокая цифровизация отрасли: для каждого многоквартирного дома в обязательном порядке формируется электронный паспорт, а для УК устанавливается единая форма годового отчета. Оба документа подлежат публикации в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Отдельный блок изменений касается газоснабжения. С 1 марта вводится государственное тарифное регулирование цен на техническое обслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При этом право проводить такие работы получают не только газораспределительные организации, но и поставщики газа. Тарифы будут формироваться на основе обоснованных расходов компаний, для разных типов работ установят предельные сроки их выполнения, а для удаленных объектов может применяться повышающий коэффициент.

Также с 1 сентября ужесточаются лицензионные требования к управляющим компаниям. Среди новых обязательных условий — наличие оборудованного офиса для приема граждан, штатных специалистов (инженера и бухгалтера) с профильным образованием и опытом, а также обеспечение круглосуточной работы аварийно-диспетчерской службы.

