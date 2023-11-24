Перемирие в секторе Газа начнется с 7 утра в пятницу, 24 ноября

О долгожданном перемирии и так называемой гуманитарной паузе в зоне палестино-израильского конфликта ранее сообщил МИД Катара. Страна является посредником данной миссии.

Отмечается, что к середине дня в 16:00 ХАМАС освободит, согласно ранее достигнутым с Израилем договоренностям, первую группу заложников из 13 человек из запланированных ранее 50 пленных. Тель-Авив в качестве ответной меры отпустит на свободу из израильских тюрем 150 заключенных палестинцев.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».