Перенос утильсбора даст шанс выгодно купить автомобиль у дилеров

Директор по маркетингу компании Jorden Евгений Курбаков объяснил, что перенос повышения утильсбора создает возможность для россиян приобрести автомобили по выгодным ценам у дилеров. Об этом сообщает Российская газета .

Из-за отсрочки повышения утильсбора россияне получат возможность покупать автомобили на более выгодных условиях. Перенос изменений снижает ажиотажный спрос на машины из-за рубежа и нормализует работу таможенных служб.

По словам Евгения Курбакова, резкий рост покупок иностранных автомобилей создавал искусственное давление на рынок, перегружал таможню и приводил к нестабильности цен у посредников. Отсрочка утильсбора позволяет покупателям дождаться выгодных предложений от дилеров на внутреннем рынке. В декабре многие автосалоны предлагают скидки и акции, что дает шанс приобрести автомобиль по лучшей цене и одновременно помогает дилерам распродать прошлогодние запасы без существенных потерь.

