Перепись населения на Украине отложили до отмены военного положения

Представитель украинского правительства Тарас Мельничук сообщил, что перепись населения в стране отложена до отмены военного положения. Об этом сообщает ТАСС .

По итогу заседания кабмина решение о проведении переписи населения в 2023 году отменили. Новое решение о всеукраинской переписи будет приниматься после отмены в стране военного положения.

Перепись населения на Украине последний раз проводилась в 2001 году. Ожидалось, что следующая состоится в 2016, хотя, по решению парламента, должна была проходить каждые десять лет. Однако и перепись населения в 2016 году было решено перенести на 2020 год, а затем – на 2023 год. Теперь перепись отложили на неопределенный срок, точная дата следующей переписи неизвестна.