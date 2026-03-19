Переписки в телефоне мужа с любовницами спасли россиянку от двухмиллионного долга

В Красноярске бывший муж подал в суд иск к своей бывшей жене супруге с требованием разделить общий долг в 2 млн рублей. Мужчина настаивал, что кредит они брали совместно, поэтому и выплачивать его должны поровну, пишет «МК». Однако при детальном разбирательстве вскрылись обстоятельства, которые могут полностью изменить решение суда.

Экс-супруга решила изучить содержимое телефона бывшего мужа и пришла в ужас: в переписках с другими женщинами она обнаружила регулярные финансовые переводы на суммы от 40 до 60 тысяч рублей за раз.

Из общения следовало, что деньги направлялись на услуги секс-работниц. Именно эти траты, как выяснилось, составили основную часть кредитной задолженности. При этом о целях заимствования мужчина супругу не ставил в известность.

Единственным общим семейным расходом оказалась поездка в Таиланд в 2024 году, стоимость которой оценивается в 150-250 тысяч рублей. Остальные средства были потрачены на личные развлечения истца.

Теперь суду предстоит оценить обоснованность требований мужчины. Юристы, знакомые с делом, считают, что у бывшей жены высокие шансы избежать выплаты чужого долга. Ведь если будет доказано, что средства уходили на нужды, не связанные с семьей, то ответственность за них несет только тот, кто их потратил.

Ранее сообщалось, что жительницу Удмуртии осудили за аферу с обманом любовника на 1 млн рублей.