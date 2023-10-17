«Перепутала из-за нагрузок»: за введение ребенку препарата для усыпления накажут не только медсестру

В больнице Краснодарского края медсестра по ошибке ввела десятимесячной девочке препарат для усыпления животных. Ребенку резко стало плохо, и медики не успели ее спасти. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Юрист Алла Георгиева рассмотрела ситуацию и рассказала, какое наказание ждет медсестру.

«Скорее всего, для медсестры наступит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности. Срок лишения свободы за это предусмотрен до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на тот же срок», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом эксперт отметила, что следствие может квалифицировать произошедшее как небрежность или нарушение правил оказания медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента.

«Следствие будет отрабатывать все версии с учетом обстоятельств: назначения лечащего врача, режима работы медсестры (возможно, она перепутала препарат из-за постоянных нагрузок), ее образования и опыта работы», — подчеркнула собеседница.

СМИ сообщают, что препарат был введен ребенку по ошибке. Но по словам Георгиевой, следствию еще предстоит выяснить, так ли это. Если окажется, что медсестра выполняла назначения лечащего врача, он тоже может понести ответственность.

«Нужно установить причинно-следственную связь между действиями медперсонала и смертью ребенка. Сама больница тоже может понести административную и гражданско-правовую ответственность. Не исключена моральная компенсация», — заключила юрист.

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