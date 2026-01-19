«Перестаньте верить в чушь»: священник сделал громкое заявление о святой воде

Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, в беседе с aif.ru опроверг распространенное мнение о том, что святая вода обладает свойством никогда не портиться.

По словам священнослужителя, главным фактором сохранности освященной воды является не сам обряд, а благоговейное отношение к ней как к святыне. Он отметил, что при небрежном хранении и отсутствии должного почитания вода может утратить свои свойства и испортиться, как и обычная.

Портнов подчеркнул, что представление о «вечной свежести» святой воды ошибочно, и ее физическое состояние напрямую зависит от того, как с ней обращаются.

Ранее в Узбекистане придумали новый способ привлечения туристов.