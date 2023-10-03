«Перестроит в соответствии с собственным видением»: Илон Маск может купить NBC

Илон Маск купил Twitter уже давно, но это событие и последующие тенденции продолжают обсуждать многие. Попробуем выяснить, какие еще компании могут заинтересовать известного миллиардера. Вполне возможно, что в ближайшем будущем список его «полезных приобретений» пополнится.

Бизнес-эксперт Филип Милевчич рассказал, какой бизнес интересен Маску, а также назвал компании, которые он может рассмотреть для покупки.

Станет «новостником»

По словам Милевчича, владельца Tesla привлекает бизнес, который связан с двумя типами задач.

«Илон Маск — очень интересная личность. В первую очередь его заинтересуют проекты, связанные с будущим человечества и близкие к невозможным. Это можно понять по его космической компании SpaceX», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по мнению собеседника, бизнесмену будут интересны компании, оказывающие влияние на большое количество людей.

«Могу предположить, что Маск может приобрести традиционный медиа-актив. Например, новостную компанию, которую он перестроит в соответствии с собственным видением. Это может быть NBC или CNBC», — предположил Милевчич.

Покусится ли на «Яблоко»?

По мнению эксперта, Илон Маск вряд ли заинтересуется компанией, производящей IPhone и IPad.

Фото: [ IMAGO/Francis Joseph Dean/Dean Picture/TASS ]

«Думаю, мобильная техника ему не так интересна. Стоит ожидать, что он сделает ставку на технологии будущего, к примеру, на компании по типу Neuralink. К тому же, Apple — слишком дорогая компания», — отметил Милевчич.

Также, по предположению собеседника, бизнесмен может проявить интерес к криптовалютным компаниям.

«Маска наверняка заинтересуют развивающиеся криптобиржи. Криптовалюты уже меняют финансовую систему, поэтому он может к ним присмотреться. Например, к KuCoin или Kraken. Такая покупка будет иметь смысл на случай обвала рынков», — заключил бизнес-эксперт.

Ранее мы писали о том, как Маск добьется безубыточности Twitter.