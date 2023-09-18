«Перевернутая реальность»: эзотерик Абравитова рассказала, как морок действует на человека

«Заморочить голову», «у всех свои заморочки» — эти фразы давно вошли в обиход людей. Они означают запутать, задурить голову, обмануть. Люди произносят их по нескольку раз в день, но так ли безобидно их настоящее значение? В эзотерике слово «заморочить» означает сильнейшее магическое воздействие на человека.

Таролог и эзотерик Марианна Абравитова рассказала о том, что такое морок и чем он опасен.

«Это иллюзия обмана. То есть это синоним тьмы, непроглядности, тумана, чего-то перевернутого — когда плохое выдается за хорошее, хорошее за плохое. Это разновидность так называемой в народе порчи, когда человека оморачивают, заморачивают», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, одурманенный человек начинает видеть жизнь или отдельные ее события в совершенно ином свете. Реальность такого человека перевернута, вывернута наизнанку. Например, хороший человек будет казаться плохим, вызывать подозрение. Каждое его слово будет подвергнуто критике, а сам он будет выглядеть лжецом или обманщиком.

«Бывает и наоборот — лживый человек, мошенник, который как раз всех обманывает, будет восприниматься этим человеком или даже группой людей, смотря на кого наведено это состояние, честнейшей, порядочной, даже выдающейся личностью. Возможно, каким-то очень крутым политиком, на которого все надежды возлагаются», — добавила Абравитова.

Она добавила, что если в таком состоянии человек попадет на прием к врачу-психиатру, то диагноз ему обеспечен. Эзотерик посоветовала объяснить такому человеку всю правду.

«Но нет гарантий, что он вас услышит и поймет, так как он является морочным, замороченным. Нужно обратиться к специалистам. Это может быть проявлением симптомов какой-то психиатрической болезни, но также это может быть классическим мороком», — пояснила Абравитова.

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