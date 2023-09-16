«Продали душу»: стало известно, кто управляет насильниками и маньяками

Услышав об очередном жестоком преступлении, люди начинают задумываться — а человек ли это совершил? Садисты, маньяки, насильники — разве есть душа у этих людей?

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявила, что человека без души не бывает.

«Младенец без души не рождается — это миф. Иначе в наш мир приходили бы зомби или биороботы. Человек без души существовать не может, иначе он бы не был человеком», — рассказала Абравитова.

Таролог подчеркнула, что человек может потерять или продать свою душу.

«Не зря есть такое понятие, как бесовщина, дьявольщина. Например, как народе говорится — продать душу дьяволу. По сути, встать на сторону тьмы. Человек переходит из состояния человека в состояние бесовщины. Это уже не душа, а совершенно другая инфернальная начинка», — пояснила собеседница издания.

Человек в таком состоянии уже не хозяин себе, ведь его воля подавляется сущностями более высоких уровней, добавила таролог.

«Поэтому люди, которые переходят на сторону тьмы — убийцы, садисты, насильники, каннибалы — это уже не люди. Они становятся марионетками более серьезных инфернальных структур», — констатировала эзотерик.

Абравитова отметила, что к людям, которые потеряли свою душу, можно также отнести алкоголиков, наркоманов — всех, кто глубоко увяз в зависимостях.

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