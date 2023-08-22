Перевод услуг в электронный формат назвали эффективной мерой по борьбе с коррупцией в Подмосковье

Предприниматели Московской области назвали «перевод процедур предоставления услуг органами власти в электронный формат» самой эффективной мерой, помогающей снизить коррупцию в регионе. Такой результат был получен в результате социологического исследования, проведенного по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Владимира Головнева.

В опросе приняли участие свыше 400 представителей различных сфер бизнеса из 40 городских округов.

«В Подмосковье появляются новые цифровые сервисы: «Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов», «Начни бизнес в парках», «Путь экспортера. Начни экспорт с нуля» и не имеющий аналогов в стране «Поставь свой товар в контейнер». Они упрощают жизнь бизнесмена, экономят время и деньги, убирают бумажную волокиту, а главное — ведут к развитию экономики региона», — отметил Владимир Головнев.

Другими эффективными мерами по борьбе с коррупцией, по мнению предпринимателей, являются информирование граждан и организаций о возможностях противостояния коррупции, повышение прозрачности деятельности должностных лиц, а также публичное осуждение фактов коррупции и освещение их в СМИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.