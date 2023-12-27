Перевозчики Подмосковья смогут переоформить документы с помощью цифрового сервиса

Перевозчики Московской области могут переоформить свидетельства и карты маршрута с помощью нового сервиса на региональном портале госуслуг, сообщили в областном Мингосуправления. Он сможет автоматически проверить, включен ли перевозчик в реестр региона.

«Электронные услуги для бизнеса становятся удобнее. Автоматическая проверка данных, введенных в онлайн-форму, помогает сразу правильно подавать заявления. Благодаря этому уменьшается количество отказов в предоставлении госуслуг», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале. Для этого нужно перейти в раздел «Бизнесу», «Транспорт и спецтехника». Там нужно будет выбрать услугу в зависимости от того, на какой маршрут нужно оформить документы, указать цель обращения и заполнить электронную форму заявления. О решении можно будет узнать в своем личном кабинете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.