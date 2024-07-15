Перевозчики продолжают раздавать воду пассажирам Подмосковья в жару

АО «Мострансавто» продолжает организовывать раздачу прохладной воды своим пассажирам на остановках, автовокзалах и автостанциях в Подмосковье, акцию проводят в условиях жаркой погоды. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Питьевую воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в утренние и вечерние часы пик утром. Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, раздачу воды организовали сотрудники такси и ЦППК. В частности, получить воду можно на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском вокзалах. Акция также проводится на станциях Мытищи и Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.