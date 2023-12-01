Перевозчики в Словакии вслед за Польшей перекроют движение на границе с Украиной

Автоперевозчики Словакии уже с пятницы, 1 декабря, начнут акцию протеста на КПП Вышне Немецке - Ужгород на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местного Союза перевозчиков.

Перекрытием движения через словацко-польскую границу словацкие перевозчики,. равно как и их коллеги из Польши, намерены добиться от Еврокомиссии восстановления отмененной ранее системы разрешений для коммерческих перевозчиков из соседней Украины.

«Союз автоперевозчиков Словакии принял решение приступить к блокировке пограничного перехода Вышне Немецке - Ужгород с 1 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены», - заявили в организации.

Движение будет блокироваться для всех автомобилей из Украины, за исключением большегрузов с живыми животными, топливом, а также с гуманитарной и военной помощью, добавили в Союзе автоперевозчиков Словакии.

Ранее Евросоюз пригрозил Польше обвинениями в нарушении законов из-за блокады украинских перевозчиков.