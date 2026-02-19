Перезагрузка костного мозга: «безнадежно» больной россиянин смог победить злокачественный рак

В Югре фиксируют вдохновляющие результаты высокотехнологичной онкологической помощи: история жителя региона Андрея Бацарашкина доказывает, что современная медицина в сочетании с силой духа способна творить чудеса. Директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов поделился случаем, который уже назвали гимном жизнелюбию. Подробности об этом выяснила редакция ugra-news.ru .

В апреле 2023 года Андрей услышал от врачей страшный вердикт — множественная миелома. Это злокачественное заболевание крови, которое требует агрессивного лечения и применения сложнейших медицинских технологий. Однако для специалистов Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска этот диагноз не стал приговором. Пациенту провели аутологичную трансплантацию костного мозга — процедуру пересадки собственных стволовых клеток, которую в учреждении успешно выполняют с 2015 года.

Пока врачи боролись за жизнь Андрея, его семья не сидела сложа руки. Супруга Татьяна фактически превратила процесс реабилитации в осознанный семейный проект под названием «Выздоровление». В него вошли строгий режим, отказ от фастфуда, обязательные прогулки на свежем воздухе и покупка давней мечты — собственной лодки. Как рассказала Татьяна в интервью коллеге из ОТРК «Югра» Ладе Городиськой, первый год оказался самым сложным из-за осознания болезни и необходимости менять привычки.

«Поддержка семьи, жены, друзей, родственников помогала держаться, не опускать руки», — рассказал Андрей телеканалу «Югра».

Сегодня Бацарашкин не просто пациент, достигший ремиссии, но и популярный блогер. Он предпочитает считать не курсы химиотерапии, а подписчиков — их уже почти 100 тысяч, а просмотры видео о рыбалке исчисляются миллионами. Диагноз, как ни странно, изменил жизнь к лучшему: семья стала больше времени проводить на природе и внимательнее относиться к здоровью.

Роман Паськов, комментируя эту историю, делает акцент на доступности передовых методов лечения в регионе. Жителям Югры не обязательно выезжать в столичные центры, чтобы получить высокотехнологичную помощь — количество трансплантаций в окружном онкоцентре ежегодно растет. Как резюмировал глава ведомства, главный вывод прост: онкология — это не приговор, когда рядом есть команда в лице врачей и семьи. Своевременная диагностика и современные технологии дарят самое ценное — годы полноценной, активной жизни.

