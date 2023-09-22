«Перезапустите судьбу»: ясновидящая рассказала, почему день рождения важнее Нового года
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День рождения гораздо важнее Нового года, ведь именно в этот день, уверены эзотерики, можно перезапустить судьбу. Как правильно встретить свой день рождения и что делать накануне праздника, мы узнали у знаменитой ясновидящей Инессы Алиевой.
Экстрасенс объяснила важность личного праздника и поделилась словами молитвы, которая поможет защитить новорожденного.
«Считается, что день рождения — это начало нового года для конкретного человека. Его личного года. Очень важно прожить 12 дней до дня рождения и 12 дней после него правильно. Нужно вспомнить все свои неправильные поступки, проанализировать весь минувший год», — отметила Алиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Она добавила, что накануне дня рождения нужно обязательно загадать желание.
«До 12 ночи человеку надо продумать и написать свое желание. Если хотите что-то приблизить к себе, какую-то ситуацию, то нужно обязательно написать в настоящем времени. Что вы хотите? Кто-то хочет себе жилье, кто-то хочет машину, кто-то хочет личные отношения изменить», — пояснила Инесса Алиева.
Во время праздника, продолжила ясновидящая, необходимо призвать к себе ангела-хранителя.
«Скажите: «Ангел моего рожденья. Пошли мне свое благословенье, от беды, горя избавленье, от врагов моих девяти девятижды, от оговора и хулы напрасной, от болезни внезапной и ужасной, от острия в темноте, от яда в чаше, от зверя в чаще, от взгляда ирода и войска его, от гнева и наказания, от звериного растерзания, от вечного холода и огня, от голода и черного дня — спаси, сохрани меня. А придет мой час последний, ангел мой, пребудь со мной, встань в изголовье, облегчи мой уход. Во имя отца, сына и святого духа. Аминь», — поделилась Алиева словами молитвы.
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