«Перезапустите судьбу»: ясновидящая рассказала, почему день рождения важнее Нового года

«Скажите: «Ангел моего рожденья. Пошли мне свое благословенье, от беды, горя избавленье, от врагов моих девяти девятижды, от оговора и хулы напрасной, от болезни внезапной и ужасной, от острия в темноте, от яда в чаше, от зверя в чаще, от взгляда ирода и войска его, от гнева и наказания, от звериного растерзания, от вечного холода и огня, от голода и черного дня — спаси, сохрани меня. А придет мой час последний, ангел мой, пребудь со мной, встань в изголовье, облегчи мой уход. Во имя отца, сына и святого духа. Аминь», — поделилась Алиева словами молитвы.