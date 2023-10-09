«Переживаю за всех»: экс-гитарист «Сектора Газа» высказался о конфликте Израиля и ХАМАС

На зверства ХАМАС в Израиле уже отреагировали многие мировые политики и лидеры общественного мнения. Также в стороне не остались и звезды шоу-бизнеса.

Свое отношение к происходящему нашему журналисту выразил экс-гитарист популярной советской и российской рок-группы «Сектор Газа» Игорь (Егор) Жирнов.

«Никогда не считал себя экспертом-международником. И я думаю, что мое мнение как обывателя на эту тему никому не интересно. Но я переживаю за всех гражданских, которых убивают по всей планете, невзирая на вероисповедание», — заявил музыкант в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стоит отметить, что название скандального коллектива хоть и созвучно с палестинским сектором Газа, но отношения к нему не имеет. В действительности оно вдохновлено индустриальной частью Левобережного района Воронежа, где находился местный рок-клуб. Этот район из-за обилия дымящих заводских труб жители, часто слышавшие новости о Ближнем Востоке, в шутку прозвали «Сектором газа».

Напомним, Игорь Жирнов впервые появился в «Секторе Газа» как сессионный гитарист при записи альбома «Колхозный панк», но впоследствии участвовал в работе над всеми пластинками.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова принять беженцев из Израиля.