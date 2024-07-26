Переживший инсульт россиянин отсудил у частной клиники компенсацию за неверный диагноз

Мужчина получил 750 тысяч рублей, о чем рассказали представители пресс-службы ФССП по Приморскому краю. Уточняется, что ведомство приложило усилия для взыскания денежных средств с медицинского учреждения.

Стало известно, что один из жителей Уссурийска обратился в частную городскую клинику из-за онемения пальцев на левой руке и отсутствия чувствительности. После осмотра врач отправил пациента на домашнее лечение со списком необходимых лекарств.

Со временем состояние мужчины стало еще хуже, после чего он попал в больницу, где ему был поставлен диагноз «ишемический инсульт». В результате житель Уссурийска потерял трудоспособность, став инвалидом.

После обращения пострадавшего в суд инспекторы ФССП помогли ему получить компенсацию морального вреда. Таким образом, у частной клиники отсудили 750 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что юный велосипедист из Чебоксар попал в больницу с разрывом тощей кишки. Известно, что врачи спасли жизнь мальчика, и сейчас его здоровью ничто не угрожает.