В Чебоксарах юный велосипедист попал в больницу с разрывом тощей кишки

Соответствующая информация также опубликована на странице медучреждения Чувашии в социальных сетях. Известно, что пострадавшего мальчика выписали домой после хирургического вмешательства.

Сообщается, что катавшийся на велосипеде школьник упал на руль, из-за чего пострадали внутренние органы, а именно – тощая кишка. После инцидента мальчик был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По словам главного врача больницы Анатолия Павлова, пациенту провели экстренную операцию по восстановлению функций желудочно-кишечного тракта. Врачи сработали на высшем уровне. Жизнь мальчика удалось спасти, и сейчас ему ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о малышке, родившейся в Подмосковье с пулей в животе. На свет ребенок появился с инородным телом.